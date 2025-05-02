NBA／布朗森致勝三分助尼克闖次輪 活塞季後賽主場10連敗破紀錄

活塞隊季後賽首輪G6回到主場迎戰尼克隊，最後4.3秒尼克球星布朗森（Jalen Brunson）變向運球後投進三分球，幫助尼克以116：113贏球，以4：2順利晉級季後賽第二輪，活塞則苦吞季後賽主場10連敗，刷新聯盟紀錄。

首節布朗森就獨得15分，帶隊取得14分領先。第二節活塞板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）大爆發，單節飆進5記三分球，幫助活塞半場打完反而以61：59領先。

第三節尼克重新振作，打出一波10：2攻勢拉開分差，布里吉斯（Mikal Bridges）和布朗森這節合砍21分，帶著11分領先進入末節。

末節活塞突然打出一波11：0攻勢扳平戰局，暫停回來後再打出9：2攻勢。不過關鍵時刻尼克靠著布朗森連得5分止血，布里吉斯最後35秒補籃扳平戰局，接著布朗森變向運球後命中三分球，時間剩4.3秒，活塞最後一攻傳球失誤，尼克終場就以3分之差拿下勝利。

布朗森全場33投15中，攻下40分7助攻，布里吉斯16中11，拿下25分，阿努諾比（OG Anunoby）也挹注22分。

活塞方面，一哥康寧漢（Cade Cunningham）拿下23分8助攻7籃板3抄截，但三分球8中0，且關鍵時刻進攻頻頻失手。中鋒杜倫（Jalen Duren）砍進21分6籃板，畢斯利則攻下20分。