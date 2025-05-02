NBA／溜馬球團決定！哈利伯頓父親以後不能再進場看兒子比賽

據ESPN報導，與溜馬隊高層會談後，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親將在可預見的未來，缺席溜馬主場與客場比賽。

這項決定由溜馬高層做出，哈利伯頓父親表示理解並接受。此舉是因為日前溜馬擊敗公鹿隊賽後，他走到公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面前舉毛巾並用言語嘲諷。

連哈利伯頓都認為父親犯錯，安戴托昆波則強調球員家人不該越界，批評哈利伯頓父親的行為很不尊重人。

哈利伯頓父親事後也發文道歉，「我要真心地為自己今天賽後的行為，向安戴托昆波、公鹿隊及溜馬隊道歉。這樣的行為無法為這項運動和我兒子樹立好印象，我今後不會再犯相同的錯誤。」