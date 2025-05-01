NBA／外界看好湖人讓愛德華爽度升10倍 八村壘沒想到一輪遊

湖人隊今天在自家主場以96：103不敵灰狼隊，止步季後賽首輪。日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）受訪時直言，沒想過首輪就被淘汰。

系列賽開打前，外界多數看好湖人能晉級，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）受訪時直呼，「知道什麼讓贏球更爽嗎？他們說湖人5戰贏下系列賽（Lakers in 5），結果是灰狼5戰贏下來，這讓勝利的爽快感提升10倍。」

八村壘。 路透

全場拿下23分4籃板的八村壘受訪時也坦言，「真的很遺憾，沒想到會在首輪就被淘汰，系列賽開始前我感覺還不錯，現在有點難過。」

本場比賽灰狼摘下54個籃板，輾壓湖人的37個，其中戈貝爾（Rudy Gobert）一人就搶下24個，八村壘認為，「從數據可以看出來，我在籃板方面沒做好，總要有人去搶籃板，我必須成為那個人，應該更主動。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）本季對八村壘充滿信任，對此八村壘表示，「我覺得我在各方面都扮演重要的角色，瑞迪克一直跟我說，在防守和籃板上都要更有侵略性。」八村壘還提到，接下來首要目標是好好照顧自己的身體。