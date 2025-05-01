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NBA／唐西奇直言背不舒服但已盡力 開始思考是否與湖人續約
去年唐西奇（Luka Doncic）才剛帶領獨行俠隊闖進總決賽，今年季中就無預警被交易到湖人隊，如今季後賽首輪就出局，唐西奇也談到續約問題。
上半場結束前唐西奇受傷退場，儘管下半場在場上奮戰，湖人終場仍以96：103不敵灰狼隊。唐西奇受訪時談到傷勢，「背不太舒服，但我盡力了。這輪系列賽我沒發揮出應有的樣子，作為一個團隊，也沒發揮出應有的樣子，灰狼做得更好，他們是系列賽更好的球隊。」
唐西奇的合約2026-27賽季有球員選項，當被問到續約問題，唐西奇表示，「我還沒想過這些，我一直專注在打球上，現在是開始思考這些的時候了。」
唐西奇還表示，湖人球團和球迷讓他有回到家的感覺，「真的很棒，說真的球迷們對我的接納很驚人，很高興能來這裡，這幾個月過得很愉快。我一直在努力了解球隊，了解這座城市，試著消化這一切。」
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