NBA／勇士前袋棍球巨星與火箭森根起衝突 格林：這畫面太美

勇士隊今天3節打到一半就大幅落後火箭隊，板凳球員們獲得上場機會，勇士「前袋棍球巨星」斯賓瑟（Pat Spencer）不只表現亮眼，還與火箭森根（Alperen Sengun）爭鋒相對，雖然被驅逐出場，但贏得球迷與隊友們的尊重。

勇士第3節後半段換上替補球員，原以為比賽進入垃圾時間，但斯賓瑟在內的板凳軍團上演大反撲，將分差縮小至17分，逼火箭將先發陣容換回場上。

比賽後段斯賓瑟與森根發生衝突，隊友傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也前來助陣，最終傑克森-戴維斯和森根領到技術犯規，斯賓瑟被驅逐出場，他今天上場13分鐘，就拿下11分4籃板。

傑克森-戴維斯受訪時談到出手幫助斯賓瑟的原因，「很顯然這是籃球比賽，場上會有火氣，但我不會讓一個體型是斯賓瑟兩倍的人，對他這樣出手。」傑克森-戴維斯事後注意到斯賓瑟額頭發紅，笑說，「他打袋棍球的本性跑出來了。」

勇士老大哥格林（Draymond Green）也稱讚小將們與森根起衝突，「這畫面太美了，我們從來不怕對抗，他們兩個也是。」