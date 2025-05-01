NBA／勇士被火箭打爆仍不擔心 巴特勒：我們知道自己有多強
勇士隊季後賽首輪G4打完以3：1聽牌，今天作客火箭隊遭到痛宰，不過巴特勒（Jimmy Butler）卻老神在在，表達自己對球隊的信心。
勇士首節打完就落後16分，本場最多落後達31分，先發球員第三節打到一半就被換下場，雖然替補球員們爭氣，勇士終場仍以15分之差輸球。
火箭逼出G6，將回到勇士主場進行，對於今天的失利，巴特勒表示，「我們沒事，我們的信心不會動搖。」
巴特勒認為主力球員要打得更好，「我們會打出更好的開局，整體會打得更好，因為作為一支球隊，我們知道自己有多強。我們也知道球員的個人能力有多強，作為先發陣容開局要打得更好，我們知道自己會做到，會沒事的。」
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