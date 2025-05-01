NBA／是否再戰一年詹皇仍未決定！因AD拒談湖人缺中鋒問題

湖人隊今天以96：103不敵灰狼隊，止步季後賽首輪。40歲老將詹姆斯（LeBron James）受訪時談到生涯下一步。

詹姆斯的合約2025-26賽季有球員選項，今天輸球後被問到還會打多久，詹姆斯回應，「我不知道，現在還沒有答案，要和妻子、家人及團隊談談，看看會發生什麼，我也需要和自己進行一次對話，看還要打多久。」

儘管湖人例行賽登上西區第3，但沒有合格中鋒的問題，在這個系列賽浮現。對於球隊是否要補強中鋒，詹姆斯表示，「我不想說，我兄弟戴維斯（Anthony Davis）說出需求後，下周人就不見了。」

今天灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）不停肆虐湖人禁區，鏡頭也多次照到被冰在板凳上的湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes），對此海斯受訪時表示，「他們告訴我，打算嘗試其他東西。」