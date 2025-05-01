NBA／愛德華形容戈貝爾是「龍」被湖人退貨的中鋒發笑臉嘲諷

灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）打出生涯季後賽代表作，全場得到27分和24籃板，幫助灰狼以103：96戰勝湖人隊，晉級第二輪。黃蜂隊中鋒威廉斯（Mark Williams）也發文疑似嘲諷。

戈貝爾全場摘下9個進攻籃板；反觀湖人全隊只有8個。戈貝爾成為史上唯二關門戰至少拿下25分20籃板且命中率75%以上的球員，另外一人是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）。

戈貝爾賽後受訪時談到這場勝利，「我們就是一群想要贏球的人，很多人職業生涯、人生裡都經歷許多逆境，我們彼此相愛。」

灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）形容戈貝爾的表現，「24個籃板，他今晚根本就是一條龍，沒錯，戈貝爾今晚絕對是那條龍。」

有部分球迷認為，戈貝爾這場能統治禁區與湖人缺乏長人有關。事實上，湖人今年交易大限前曾向黃蜂隊換來中鋒威廉斯，後來以威廉斯體檢未過為由，取消這筆交易，如今威廉斯也在社群媒體上發笑臉，被許多球迷認為是在嘲諷湖人，沒有他輸掉這場比賽。

🙂 — Mark Williams (@MarkWi1liams) 2025年5月1日