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NBA／戈貝爾27分24籃板統治禁區 灰狼下剋上5戰淘汰湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾統治湖人禁區，全場拿下27分24籃板都創季後賽生涯新高！ 美聯社
戈貝爾統治湖人禁區，全場拿下27分24籃板都創季後賽生涯新高！ 美聯社

湖人隊季後賽首輪背水一戰，回到自家主場迎戰灰狼隊，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）打出生涯季後賽代表作，全場拿下27分24籃板都創季後賽生涯新高，終場以103：96擊敗湖人，系列賽以4：1拿下，挺進季後賽第二輪，對手將是火箭或勇士隊。

戈貝爾上半場就統治禁區，攻下15分8籃板，儘管灰狼外線30投僅6中，半場打完仍領先10分，且湖人球星唐西奇（Luka Doncic）還受傷退場治療。

下半場唐西奇帶傷上陣，單節獨得13分，幫助湖人將分差縮小至1分，戈貝爾這節再度進帳9分8籃板。

末節雙方持續拉鋸，湖人沒有球員能阻止戈貝爾肆虐禁區，擔任小球中鋒的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）還犯滿離場，灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也在最後3分多鐘犯滿離場。

戈貝爾(左)、唐西奇(右)。 路透
戈貝爾(左)、唐西奇(右)。 路透

關鍵時刻湖人詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）接連點名戈貝爾都失敗，文森（Gabe Vincent）快攻三分球也沒進，灰狼最終就以7分之差拿下勝利。

戈貝爾全場15投12中，27分24籃板都創生涯新高。灰狼團隊三分球47投7中，命中率僅14.9%，其中愛德華（Anthony Edwards）11投0中，但得到15分11籃板8助攻，藍道（Julius Randle）砍進23分。

湖人部分，唐西奇拿下28分7籃板9助攻，詹姆斯有22分7籃板6助攻，八村壘貢獻23分，里夫斯只有12分進帳。

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