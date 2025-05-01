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NBA／遭指控針對柯瑞拇指 火箭惡漢：我受傷對方也會攻擊

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯(左)、柯瑞(右)。 美聯社
布魯克斯(左)、柯瑞(右)。 美聯社

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）拇指受傷，灣區轉播單位指責火箭隊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）故意攻擊柯瑞拇指，對此布魯克斯也做出回應。

灣區球評指控火箭隊，「他們在針對柯瑞的拇指，右手被打的情況發生很多次，他們知道他那裡受傷。」另一名球評則指出，最近2場比賽只要布魯克斯在場上，柯瑞投三分右手就會被打，他是帶著弄傷柯瑞的想法去打。

對於被指控故意攻擊柯瑞，布魯克斯回應，「如果我腳踝受傷，對方也會每次都攻擊腳踝，所以管他們在轉播中說什麼，他們可以繼續說。」

柯瑞比賽中將右手拇指包紮，賽後會冰敷，當被問到傷勢如何，柯瑞說，「我甚至不知道該怎麼回答，這就是正在處理的事，然後要繼續向前。」

Dillon Brooks NBA季後賽 Stephen Curry 勇士 火箭

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