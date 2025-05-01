NBA／坦言受巴特勒「賣我」影響 熱火主帥：令人難忘的賽季

熱火隊本季陷入「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賣我風波，戰績不如預期，儘管附加賽連贏2場晉級季後賽，但首輪卻被騎士隊橫掃出局，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）受訪時直言，巴特勒賣我風波影響到球隊。

巴特勒季中喊賣我，球隊一度禁賽他，拖了一段時間才把他交易到勇士隊，熱火例行賽一度吞下10連敗，以37勝45敗東區第10闖進附加賽，連贏公牛和老鷹隊順利晉級季後賽，但奇蹟沒有持續發生，熱火首輪4戰被騎士橫掃，且總共輸掉122分。

交易發生後，史波史特拉幾乎沒提過巴特勒名字，賽季結束後他接受採訪，提到巴特勒賣我風波，「這確實產生影響，我們是一支不找藉口的球隊，即使處理得再完美，還是會有反思，後悔當初是否能做得更好，把這艘船穩住。那段時間真的很動盪，不過就算我們做得更好，也不代表就能爬到東區第一，這不現實。」

本季讓史波史特拉欣慰的是球季尾聲12戰8勝，以及附加賽2連勝，「這是一個令人難忘的賽季，真正難忘的是最後4周，其他時間真的很煎熬，但即使在連敗期，我們也能感受到某種轉變，某種成長的跡象，大家好像重新團結，因此我們贏下2場附加賽。」

「那些逆境讓我成長，我從來沒經歷過那種情況，要想辦法維持休息室穩定，還得在全明星周後改變戰術和風格，這對我來說是一個很大的挑戰。」

如果本季不算，巴特勒總共為熱火效力5季，期間3度闖進東區決賽，2度闖進總決賽，史波史特拉認為，「這5年是一段不錯的旅程，通常這種故事不會以這麼戲劇性的方式結束，當球員換隊時多少會有遺憾，這次情況當然是比較激烈，但我們現在清楚自己該做什麼，我們要翻開新頁，這是全新的篇章。」