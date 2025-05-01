快訊

IDF經國號戰機意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

天天吃麵包胖10公斤！他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤、血糖回正軌

被特斯拉董事會尋找CEO接班人嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士三節就被火箭打爆 關門失敗要回主場打G6

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊主力球員巴特勒(左)、波傑姆斯基(中)、柯瑞(右)。 美聯社
勇士隊主力球員巴特勒(左)、波傑姆斯基(中)、柯瑞(右)。 美聯社

勇士隊季後賽首輪G4取得聽牌優勢，G5來到火箭隊主場，首節就被打爆，第3節就將主力球員全撤下，終場以116：131輸球，系列賽勇士以3：2領先火箭。

首節火箭當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）獨得14分；反觀勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）一分未得，火箭單節狂攻40分，取得16分領先。第二節火箭持續猛攻，團隊19投14中，勇士本節最多落後達30分，半場打完以49：76落後。

第三節剩5分50秒，勇士落後29分，先發5人全被撤下，比賽就此進入垃圾時間，除了因病不能上場的庫明加（Jonathan Kuminga），名單上的球員都上場。

沒想到勇士末節打出12：2攻勢，追到17分差，逼火箭換回主力球員，雙方還發生肢體衝突，勇士前袋棍球巨星斯賓瑟（Pat Spencer）被驅逐出場，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和森根領到技術犯規，火箭最終仍以15分之差拿下勝利。

范弗利特攻下全場最高的26分，湯普森（Amen Thompson）有25分6籃板5抄截3火鍋，森根（Alperen Sengun）拿下15分9籃板9助攻的準大三元。

勇士部分，穆迪（Moses Moody）攻下全隊最高的25分9籃板，柯瑞12投4中，其中三分球9中3，得到13分7助攻。巴特勒（Jimmy Butler）10投2中，只拿到8分。

NBA季後賽 勇士 火箭

相關新聞

NBA／勇士三節就被火箭打爆 關門失敗要回主場打G6

勇士隊季後賽首輪G4取得聽牌優勢，G5來到火箭隊主場，首節就被打爆，第3節就將主力球員全撤下，終場以116：131輸球，系列賽勇士以3：2領先火箭。 首節火箭當家控衛范弗利特（Fred VanV

NBA／力壓祖巴茲、康寧漢！老鷹丹尼爾斯奪下最佳進步獎

聯盟今天公布年度最佳進步獎，由抄截王老鷹隊「吸塵器」丹尼爾斯（Dyson Daniels）奪下。 丹尼爾斯拿下44張第一名選票共332分，快艇隊祖巴茲（Ivica Zubac）23張第一名選票共

NBA／坦言受巴特勒「賣我」影響 熱火主帥：令人難忘的賽季

熱火隊本季陷入「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賣我風波，戰績不如預期，儘管附加賽連贏2場晉級季後賽，但首輪卻被騎士隊橫掃出局，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）受訪時直言

NBA／勇士格林骯髒防守惹人厭？火箭水行俠：不是出於惡意

勇士與火箭隊季後賽首輪身體碰撞激烈，格林（Draymond Green）再度引發爭議，不過火箭「水行俠」亞當斯（Steven Adams）受訪時幫他說話。 格林昨天比賽中用腳踢火箭前鋒伊森（Ta

NBA／連兒子都沒辦法護航！哈利伯頓父親發文向字母哥道歉

溜馬隊今天在主場以119：118擊敗公鹿隊，拿下系列賽第4場勝利，闖進季後賽次輪。賽後溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetok

NBA／金塊衛少曝享受比賽方式與眾不同 生涯第17年仍很開心

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在季後賽天王山之戰傷癒復出，全場15投8中砍進21分，幫金塊取得系列賽3：2領先。他受訪時直言生涯第17年仍樂在其中。 衛少系列賽G4因傷缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。