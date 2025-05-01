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NBA／勇士三節就被火箭打爆 關門失敗要回主場打G6
勇士隊季後賽首輪G4取得聽牌優勢，G5來到火箭隊主場，首節就被打爆，第3節就將主力球員全撤下，終場以116：131輸球，系列賽勇士以3：2領先火箭。
首節火箭當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）獨得14分；反觀勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）一分未得，火箭單節狂攻40分，取得16分領先。第二節火箭持續猛攻，團隊19投14中，勇士本節最多落後達30分，半場打完以49：76落後。
第三節剩5分50秒，勇士落後29分，先發5人全被撤下，比賽就此進入垃圾時間，除了因病不能上場的庫明加（Jonathan Kuminga），名單上的球員都上場。
沒想到勇士末節打出12：2攻勢，追到17分差，逼火箭換回主力球員，雙方還發生肢體衝突，勇士前袋棍球巨星斯賓瑟（Pat Spencer）被驅逐出場，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和森根領到技術犯規，火箭最終仍以15分之差拿下勝利。
范弗利特攻下全場最高的26分，湯普森（Amen Thompson）有25分6籃板5抄截3火鍋，森根（Alperen Sengun）拿下15分9籃板9助攻的準大三元。
勇士部分，穆迪（Moses Moody）攻下全隊最高的25分9籃板，柯瑞12投4中，其中三分球9中3，得到13分7助攻。巴特勒（Jimmy Butler）10投2中，只拿到8分。
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