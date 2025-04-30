NBA／勇士格林骯髒防守惹人厭？火箭水行俠：不是出於惡意
勇士與火箭隊季後賽首輪身體碰撞激烈，格林（Draymond Green）再度引發爭議，不過火箭「水行俠」亞當斯（Steven Adams）受訪時幫他說話。
格林昨天比賽中用腳踢火箭前鋒伊森（Tari Eason）的頭，還拉扯對方衣服，後來領到一級惡意犯規，格林全場領到1個一級惡意犯規、1個技術犯規和5個普通犯規，但他關鍵時刻成功留在場上，還守住火箭中鋒森根（Alperen Sengun）的進攻，幫助勇士拿下勝利。
當被問到是否覺得格林的小動作讓人生氣時，亞當斯回應，「這就是比賽的一部分，場上競爭非常激烈。季後賽和例行賽的競爭完全是不同層級。大家都拚盡全力去打球，有時難免會發生一些事，但那不是出於惡意，我覺得大家都只是想贏而已。」
媒體接著詢問亞當斯是否認為格林的行為，還在規則範圍內，亞當斯表示，「當然，這不就是裁判的工作嗎，如果有什麼超出規則，裁判會吹。跟我們怎麼想一點關係也沒有，不用花時間去猜測那些，我們光應付比賽就夠忙，裁判就是負責讓大家守住界線。」
亞當斯2016年效力雷霆隊時，重要部位曾被格林用力踹一腳，成為格林著名的骯髒防守動作。
火箭目前季後賽首輪陷入1：3落後，明天將回到自家主場，避免被淘汰。
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