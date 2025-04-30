NBA／連兒子都沒辦法護航！哈利伯頓父親發文向字母哥道歉

溜馬隊今天在主場以119：118擊敗公鹿隊，拿下系列賽第4場勝利，闖進季後賽次輪。賽後溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）吵架畫面引發熱議，如今哈利伯頓父親發文致歉。

哈利伯頓父親比賽結束後拿著毛巾到字母哥面前挑釁，之後兩人也爆發言語衝突。哈利伯頓受訪時坦言父親做錯事，「我不認為我爸這樣做是對的，我們會好好談談，我也會跟字母哥聊一下，這真的滿遺憾，畢竟我們都是成年人了。」

字母哥以自身例子說明球員家人不該越線並表示，「我以為只是球迷，後來才發現那是哈利伯頓父親，我喜歡哈利伯頓，他是很棒的競爭者。他（哈利伯頓父親）走進球場，把兒子毛巾舉起來說『這就是我們做的事，我們就是這樣幹的』我心想，這非常不尊重人。」

事件爆發後，哈利伯頓父親的行為受到網友們指責，他也發文道歉，「我要真心地為自己今天賽後的行為，向安戴托昆波、公鹿隊及溜馬隊道歉。這樣的行為無法為這項運動和我兒子樹立好印象，我今後不會再犯相同的錯誤。」