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NBA／金塊衛少曝享受比賽方式與眾不同 生涯第17年仍很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 法新社
衛斯特布魯克。 法新社

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在季後賽天王山之戰傷癒復出，全場15投8中砍進21分，幫金塊取得系列賽3：2領先。他受訪時直言生涯第17年仍樂在其中。

衛少系列賽G4因傷缺陣，今天復出攻下21分並幫助球隊贏球。據《Statmuse》統計，這是2020年後，衛少首次季後賽拿至少20分的情況下還贏球。衛少賽後受訪時被問到能在場上奮戰的心情，他說，「我心存感激，絕不會把比賽視為理所當然。」

當被問到在聯盟打滾多年，是否還覺得比賽有趣，衛少表示，「我對於比賽非常尊重，總是在賽前提醒自己要享受比賽，我享受比賽的方式看起來跟別人不太一樣，不是笑著打，也不是跟大家擊掌。當我專注全力以赴的時候，那就是我最開心的時刻，對我來說這是比賽最棒的地方，第17年了，我還是打得很開心。」

金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）今天全場狂砍43分，是比賽最大功臣，對此衛少稱讚穆雷很有侵略性，「當他這樣打的時候，我們就是不一樣的球隊，當他有這種氣勢，像今晚這樣全力拼戰，我們就會變得很難對付。」

Jamal Murray NBA季後賽 Russell Westbrook 金塊

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