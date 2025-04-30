快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

NBA／綠衫軍上半場0顆三分球 馬祖拉：每個系列策略都不一樣

中央社／ 台北30日電
塞爾蒂克總教練馬祖拉。 路透
塞爾蒂克總教練馬祖拉。 路透

衛冕軍塞爾蒂克隊今天在球星泰托姆（Jayson Tatum）連3戰轟破35分帶領下，以120：89痛宰魔術隊，取得東區準決賽門票。

已經在季後賽首輪握有聽牌優勢的塞爾蒂克，今天回到主場迎戰魔術，即便上半場打完陷入2分落後，不過易籃後靠著雙星泰托姆、布朗（Jaylen Brown）聯手發威，成功逆轉戰局，還手握超過20分領先，早早奠定勝基，最後塞爾蒂克輕鬆搶下系列戰第4勝、晉級東區準決賽。

近況絕佳的泰托姆連3戰轟破35分，今天狂砍全場最高35分，外帶8籃板、10助攻，繳出堪稱「準大三元」的成績單，而季後賽首輪系列戰傷癒復出的布朗則挹注23分、6籃板，顯示逐漸走出傷痛的陰霾，兩人也幫助塞爾蒂克持續朝著衛冕之路邁進。

值得一提的是，塞爾蒂克在例行賽創下團隊三分球紀錄，此役上半場卻沒能投進任何外線，成為近4年來頭一遭，對此塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）認為，只是需要找到不同的方式贏球，「每個系列戰的策略都不太一樣，而我們必須在攻守兩端找到贏球方法。」

塞爾蒂克率先晉級東區準決賽，不過對手尚未確定，因為尼克隊今天未能成功捍衛主場，就算先發5名球員得分皆達到雙位數，最後仍以103：106惜敗活塞隊，尼克在系列戰仍取得3：2領先，下一戰將作客活塞。

NBA季後賽 塞爾蒂克 魔術

延伸閱讀

NBA／國王真除代理教頭克里斯提 複數年約正式接掌兵符

NBA／塞爾蒂克上半場沒進外線 第3節一波流帶走魔術晉級次輪

NBA／魔術防守不像在打籃球 綠軍布朗：打架決勝負我們奉陪

NBA／波爾辛吉斯遭肘擊濺血 布朗飆36分退魔術2連勝

相關新聞

NBA／金塊穆雷狂飆43分擊沉快艇 G5天王山之戰搶先聽牌

金塊與快艇隊系列賽前4戰形成2：2平手，今天回金塊主場進行天王山之戰，金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）狂飆43分，帶隊以131：115拿下勝利，系列賽取得3：2聽牌。 上半場穆雷火力

NBA／公鹿最後40秒領先7分被翻盤 哈利伯頓致勝上籃率溜馬晉級

溜馬與公鹿隊今天進行東區季後賽首輪G5，溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上演1.3秒致勝上籃，以119：118氣走公鹿，系列賽以4：1勝出，挺進第二輪，對手將是騎士隊。 儘

NBA／字母哥回應與哈利伯頓父親衝突 拒談是否續留公鹿

公鹿隊今天以118：119不敵溜馬隊，止步季後賽首輪。賽後「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）父親起爭執，字母哥受訪時對此

NBA／馬刺卡瑟爾獲選年度最佳新秀 溫班亞馬：以你為榮

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺後衛卡索（Stephon Castle）今天獲選NBA年度最佳新秀，繼溫班亞馬（Victor...

NBA／國王真除代理教頭克里斯提 複數年約正式接掌兵符

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊將去年12月接替布朗（Mike Brown）總教練一職的克里斯提（Doug Christie）正式真除為下一任總教練，雙方簽下複數年

NBA／綠衫軍上半場0顆三分球 馬祖拉：每個系列策略都不一樣

衛冕軍塞爾蒂克今天在球星泰托姆連3戰轟破35分帶領下，以120比89痛宰魔術，不僅如願淘汰對手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。