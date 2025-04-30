NBA／綠衫軍上半場0顆三分球 馬祖拉：每個系列策略都不一樣
衛冕軍塞爾蒂克隊今天在球星泰托姆（Jayson Tatum）連3戰轟破35分帶領下，以120：89痛宰魔術隊，取得東區準決賽門票。
已經在季後賽首輪握有聽牌優勢的塞爾蒂克，今天回到主場迎戰魔術，即便上半場打完陷入2分落後，不過易籃後靠著雙星泰托姆、布朗（Jaylen Brown）聯手發威，成功逆轉戰局，還手握超過20分領先，早早奠定勝基，最後塞爾蒂克輕鬆搶下系列戰第4勝、晉級東區準決賽。
近況絕佳的泰托姆連3戰轟破35分，今天狂砍全場最高35分，外帶8籃板、10助攻，繳出堪稱「準大三元」的成績單，而季後賽首輪系列戰傷癒復出的布朗則挹注23分、6籃板，顯示逐漸走出傷痛的陰霾，兩人也幫助塞爾蒂克持續朝著衛冕之路邁進。
值得一提的是，塞爾蒂克在例行賽創下團隊三分球紀錄，此役上半場卻沒能投進任何外線，成為近4年來頭一遭，對此塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）認為，只是需要找到不同的方式贏球，「每個系列戰的策略都不太一樣，而我們必須在攻守兩端找到贏球方法。」
塞爾蒂克率先晉級東區準決賽，不過對手尚未確定，因為尼克隊今天未能成功捍衛主場，就算先發5名球員得分皆達到雙位數，最後仍以103：106惜敗活塞隊，尼克在系列戰仍取得3：2領先，下一戰將作客活塞。
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