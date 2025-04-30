NBA／字母哥回應與哈利伯頓父親衝突 拒談是否續留公鹿

公鹿隊今天以118：119不敵溜馬隊，止步季後賽首輪。賽後「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）父親起爭執，字母哥受訪時對此做出回應。

比賽結束後，哈利伯頓父親跑到字母哥面前拿起毛巾挑釁，對此字母哥表示，「我相信勝利時要保持謙遜，這就是我，現在很多人說贏球就該嘴砲，但我不同意。」

字母哥接著以自身例子說明球員家人不該越線，「我曾贏過冠軍，他們沒有，但那不代表什麼，我是不想貶低他們的努力。當我們奪冠時，我記得我媽甚至不敢走過來，她說『我可以過來抱我兒子嗎？』除了哥哥（當年也是公鹿球員）之外，你從沒看過我家人坐在場邊的位置，這不是我們會做的事，我不會讓家人捲入比賽。」

字母哥回憶當下情況，「我以為只是球迷，後來才發現那是哈利伯頓父親，我喜歡哈利伯頓，他是很棒的競爭者。他（哈利伯頓父親）走進球場，把兒子毛巾舉起來說『這就是我們做的事，我們就是這樣幹的』我心想，這非常不尊重人。」

字母哥也談到輸球後最難受的是欠里拉德（Damian Lillard）一場勝利，當被是否會續留公鹿，字母哥表示，「我不想談這件事，無論說什麼都會被誤解，真希望現在還在打球。」