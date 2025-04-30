NBA／金塊穆雷狂飆43分擊沉快艇 G5天王山之戰搶先聽牌

金塊與快艇隊系列賽前4戰形成2：2平手，今天回金塊主場進行天王山之戰，金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray）狂飆43分，帶隊以131：115拿下勝利，系列賽取得3：2聽牌。

上半場穆雷火力全開攻進19分，今天傷癒復出的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也挹注16分，半場打完以67：59領先。

第三節開局金塊打出13：4攻勢，取得17分領先，後段快艇換上「五小陣容」一度追到8分差，但金塊又回敬11：3攻勢，帶著16分領先進入末節。

金塊上一場差點浪費22分領先優勢，今天末節又被追到9分差，但穆雷和葛登（Aaron Gordon）聯手打出8：0攻勢，快艇換下主力陣容，最後2分半鐘淪為垃圾時間。

穆雷全場26投17中，其中三分球14中8，狂砍43分7助攻。約柯奇（Nikola Jokic）繳出13分12助攻10籃板的大三元，葛登攻下23分，衛斯特布魯克也有21分進帳。

快艇方面，祖巴茲（Ivica Zubac）砍進全隊最高的27分，雷納德（Kawhi Leonard）繳出20分11助攻9籃板的準大三元，哈登（James Harden）只有11分8籃板5助攻。