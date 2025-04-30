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NBA／國王真除代理教頭克里斯提 複數年約正式接掌兵符
根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊將去年12月接替布朗（Mike Brown）總教練一職的克里斯提（Doug Christie）正式真除為下一任總教練，雙方簽下複數年合約。
前年度最佳總教練布朗（Mike Brown）去年12月被國王解雇後，克里斯提成為代理總教練。他接手後帶隊打出27勝24敗的成績，甚至一度在前31場比賽中拿下20勝，無奈後繼無力，戰績40勝42敗，最終在附加賽敗給獨行俠隊，無緣季後賽。
附加賽失利後，球團與總經理蒙麥克乃爾（Monte McNair）分道揚鑣，不到1天時間，國王就物色好接替人選，聘請前尼克隊總管佩瑞（Scott Perry）接替總經理職位。
克里斯提2021年以助理教練身份加入國王，當時總教練為簡崔（Alvin Gentry）。克里斯提球員時代也曾在2000至2005年效力國王5個球季，場均貢獻10.6分、4.3籃板和3.2助攻，4度入選NBA年度防守陣容，其中在2003年入選第一隊。
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