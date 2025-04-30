聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／塞爾蒂克上半場沒進外線 第3節一波流帶走魔術晉級次輪
塞爾蒂克隊季後賽首輪G5回到主場迎戰魔術隊，上半場罕見沒投進三分球，但第三節打出36：13一波流攻勢，終場以120：89大勝，系列賽以4：1勝出，挺進第二輪，對手將是尼克和活塞隊系列賽的贏家。
塞爾蒂克本季擁有強大外圍火力，上半場外線竟然6投0中，泰托姆（Jayson Tatum）攻下16分，仍落後2分。
下半場戰況風雲變色，泰托姆單節外線3投全進，攻下13分，率綠衫軍打出36：13攻勢取得大幅領先。末節剩3分49秒，綠衫軍領先多達32分，魔術也換下主力球員，進入垃圾時間。
泰托姆全場16投10中，攻下35分10助攻8籃板，布朗（Jaylen Brown）得到23分6助攻。魔術華格納（Franz Wagner）砍進25分，班凱羅（Paolo Banchero）拿下19分9籃板6助攻。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言