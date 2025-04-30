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NBA／尼克2主力末節受傷 活塞扳回一城拖進季後賽首輪G6
尼克隊季後賽首輪以3：1領先活塞隊，今天回到主場力拼晉級，但末節布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）都出現傷勢，活塞終場以106：103險勝，將系列賽拖進第6戰。
本場比賽雙方分差幾乎都在個位數，末節最後2分57秒，布朗森和哈特都因傷暫時退場，活塞趁機將分差拉開到6分差。
剩下27.1秒兩人回到場上，布里吉斯（Mikal Bridges）投進三分球先追到3分差，活塞施羅德（Dennis Schroder）2罰1中，尼克阿努諾比（OG Anunoby）再飆進高難度三分球，只剩1分落後。
康寧漢（Cade Cunningham）隨後2罰全中，取得3分領先。接著尼克麥克布萊德（Miles McBride）第1罰沒進，第2罰故意沒進，但沒搶到進攻籃板，最終就以3分之差輸球。
康寧漢全場得到24分8籃板8助攻，湯普森（Ausar Thompson）砍進22分7籃板，哈里斯（Tobias Harris）有17分8籃板，外帶4阻攻2抄截。
尼克方面，唐斯（Karl-Anthony Towns）14投僅5中，得到17分11籃板。布朗森16投僅4中，攻下16分7助攻。阿努諾比砍進全隊最高的19分。
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