NBA／唐西奇負擔KOBE壁畫修繕費 繪者：留在洛杉磯人心中

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）2020年遭遇飛機失事遇難後，南加州湧現許多街頭藝術家以塗鴉畫作紀念，近期當地一幅名為「Mambas Forever」的畫作遭人破壞，將由湖人球星唐西奇（Luka Doncic）全額支付修復費用。

唐西奇透過募款網站「GoFundMe」捐款5000美元，直接達成藝術家帕爾西諾（Louie Palsino）設立的目標金額。他希望能修復這幅名為「Mambas Forever」的壁畫，這幅作品位於第14街與主街交界。

唐西奇受訪表示：「回饋社區對我來說一直都很重要。這個社區給了我很多，所以我也想回報他們。」 得知唐西奇捐款後，帕爾西諾接受《洛杉磯時報》訪問時表達感激，「我為他現在成為湖人一員，並代表洛杉磯感到驕傲，這個舉動就足以讓他留在洛杉磯所有人心中。」

數個月前唐西奇才被獨行俠隊交易至湖人，他與當家球星詹姆斯（LeBron James）聯手，帶領球隊以西區第3種子晉級季後賽，但目前湖人面臨1：3淘汰邊緣，系列賽G5將回到湖人主場，迎戰灰狼隊。