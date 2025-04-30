NBA／字母哥繳首見紀錄仍輸 與溜馬球員、哈利伯頓父親吵架　

公鹿隊在少了里拉德（Damian Lillard）的情況下，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出豪華大三元，仍以118：119不敵溜馬隊，以1：4止步季後賽首輪，賽後字母哥還和溜馬球員馬瑟倫（Bennedict Mathurin）起爭執。

根據《Statmuse》統計，安戴托昆波全場拿下30分、20籃板、13助攻、2抄截和2阻攻，是史上首位在季後賽繳出如此數據的球員。

賽後安戴托昆波與溜馬球員們擁抱致意，一開始還面帶笑容，馬瑟倫講幾句話後，字母哥突然生氣與對方起爭執，所幸在其他球員們勸架後，沒有發生嚴重肢體衝突。

另外，字母哥還和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親吵起來，有球迷分享現場畫面，是哈利伯頓父親先去挑釁字母哥。對此哈利伯頓受訪時表示，「我不覺得我爸這樣做是對的，我們會好好談談，我也會跟字母哥聊一下，這真的滿遺憾，畢竟我們都是成年人了。」

Mathurin thought giannis was giving him respect and then just snapped on him 😭 pic.twitter.com/QkOJBiZnAo — . (@30Burner_) 2025年4月30日

Giannis and Tyrese Haliburton’s father exchange words.



(via @MrBuckBuckNBA)



pic.twitter.com/BgTZfRMXVQ — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年4月30日