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NBA／聯盟看準冬奧轉播熱潮 2026明星賽有望美國vs世界隊？

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA總裁席佛表示，來年的明星賽可能將以國際對抗賽的形式呈現。 美聯社
NBA總裁席佛表示，來年的明星賽可能將以國際對抗賽的形式呈現。 美聯社

NBA總裁席佛（Adam Silver）與營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）受訪時指出，目前聯盟正在與球員工會及轉播單位NBC討論明年的明星賽制，並且可能會以國際對抗賽形式，取代現今全明星賽。

「全明星賽將在下個賽季回歸NBC，正好碰上冬季奧運的轉播。」席佛在接受《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）訪問時表示說道，「考量到近年來國際賽事與巴黎奧運的熱烈迴響，我們正與球員工會討論一種新構想，讓球員代表他們的國家或地區參賽。」

2026年全明星賽將於2月15日在快艇隊主場Intuit Dome舉行。由於冬季奧運影響，賽事將改在星期日下午進行，而非以往的晚間時段。根據ESPN報導，史布勞爾提到，這次賽制在某種程度上會偏向「美國隊vs世界隊」的形式，並且補充：「NBC方面對此構想非常支持。」

席佛指出，聯盟清楚明星賽會與冬奧重疊，「我們將在Intuit Dome舉行比賽，這也是2028年奧運籃球比賽場地，因此，這些因素結合起來，我們能藉此機會，以國際對抗賽的形式，來取代傳統的全明星賽模式。」

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