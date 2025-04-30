NBA／公鹿最後40秒領先7分被翻盤 哈利伯頓致勝上籃率溜馬晉級

溜馬與公鹿隊今天進行東區季後賽首輪G5，溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上演1.3秒致勝上籃，以119：118氣走公鹿，系列賽以4：1勝出，挺進第二輪，對手將是騎士隊。

儘管公鹿首節打完領先17分，但溜馬第二節馬上將分差縮小到6分。下半場雙方你來我往，第四節最後40秒，哈利伯頓連得4分追平比數，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）錯失絕殺機會，進入延長賽。

延長賽公鹿掌控比賽節奏，最後40秒還領先7分。沒想到溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）先飆進三分球，再抄掉崔蘭特（Gary Trent Jr.）的傳球，哈利伯頓「三分打」得手，追到1分差。

接著崔蘭特又發生掉球失誤，最後10秒哈利伯頓一人帶過半場，面對安戴托昆波的防守仍切入上籃得分，公鹿最後1.3秒只能給崔蘭特投超大號三分沒進，終場就以1分之差吞下敗仗。

哈利伯頓全場得到26分9助攻5籃板3抄截，奈史密斯（Aaron Nesmith）拿下19分12籃板，透納（Myles Turner）貢獻21分9籃板。

公鹿方面，安戴托昆波罰球17中11，繳出30分20籃板13助攻的豪華大三元，外帶2抄截2火鍋，但也發生7次失誤。崔蘭特三分球17中8，砍下全場最高的33分，只發生2次失誤，都在關鍵時刻。

GARY TRENT JR JUST COST THE BUCKS THE SERIES 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/CnOJ92eFyh — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2025年4月30日