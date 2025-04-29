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NBA／願為隊友赴湯蹈火！G4數據比肩喬丹 巴特勒：差1勝不能鬆懈

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒(左)與柯瑞在勇士聽牌後相擁。 法新社
巴特勒(左)與柯瑞在勇士聽牌後相擁。 法新社

帶傷強勢回歸的巴特勒（Jimmy Butler）在主場進行的第4戰拚了40分鐘，不僅攻下全隊最高27分，還在最後時刻命中關鍵5罰並搶下重要防守籃板，帶領勇士3比1聽牌。賽後，「士官長」高呼願意為灣區隊友們赴湯蹈火。

「我又重新找回了快樂，這真的太有意思了。我願意為隊友拚盡一切。」巴特勒說。

根據統計，巴特勒達成生涯季後賽第2單場至少繳出25分、5籃板、5助攻且0失誤，追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄；，落後榜首詹姆斯（LeBron James）的5次。

自2015年至今，這是勇士第5次在季後賽對決火箭，前4次均淘汰對手，累積戰績是19勝8敗，其中在主場更是13勝1敗的絕對優勢。這樣的對戰數據顯示，聽牌的勇士將有絕佳機會可以挺進下一輪。

對此，巴特勒認為在還沒拿到第4場勝利時，絲毫都不能掉以輕心。「我們還差一場，不能有任何鬆懈。每場比賽都像打仗一樣，隨時可能翻盤。不過我很高興，目前局勢是對勇士有利的。」巴特勒說。

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