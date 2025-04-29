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NBA／帶傷奮力搶下關鍵籃板 巴特勒兌現與格林的承諾

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒強忍疼痛帶傷重新回到先發陣容，並在關鍵時刻打出決定性的表現。 路透社
巴特勒強忍疼痛帶傷重新回到先發陣容，並在關鍵時刻打出決定性的表現。 路透社

因骨盆挫傷缺席第3戰的巴特勒（Jimmy Butler），今天強忍疼痛帶傷重新回到先發陣容，並在關鍵時刻打出決定性的表現。他全場出賽40分鐘，攻下全隊最高的27分，還在比賽最後58.7秒罰進關鍵三球，並在終場前4秒搶下至關重要的防守籃板，隨後再度站上罰球線命中兩記罰球，徹底終結了火箭的反撲。

「我只想上場比賽，」巴特勒賽後表示，「這是一年中最棒的時刻，也是我們球員最渴望的時刻，我不喜歡錯過任何比賽，現在我回來了，而且是強勢回歸。」

守下森根（Alperen Sengun）關鍵一擊的格林（Draymond Green），對於巴特勒的表現也大加稱讚：「今晚太棒了，他帶傷上陣，實在令人欽佩。他的存在對這支球隊影響巨大。前三節他根本無法正常移動，但我不知道第四節他怎麼突然又活了過來。他從來沒有抱怨，只是咬牙堅持到底。」

據總教練柯爾（Steve Kerr）透露，巴特勒早上參加了球隊投籃練習，只要賽前熱身順利，就會上場。他補充道：「如果是例行賽，他大概還要休息一兩週。但這是季後賽，他可是巴特勒，這就是他會做的事情。最後搶下那個籃板還罰進關鍵罰球，實在是太了不起了。」

本場比賽火藥味十足，第二節因雙方爆發兩次衝突而兩度中斷比賽，裁判分別給出了4次技術犯規與1次惡意犯規，場上氣氛緊張。即便如此，巴特勒仍在混亂之中穩住軍心，持續為勇士提供關鍵貢獻。

談到比賽最後時刻那一記重要籃板，巴特勒表示自己真的很想搶下那顆球，「我跟Draymond說過，『如果你能防下來，我就把籃板拿下來。』然後他防住了，我也搶到了籃板。」

「我知道那是取勝的時刻，我很慶幸身體狀況稍微好了些，讓我能在最後階段更好地移動。」巴特勒說。

巴特勒搶下重要籃板。 美聯社
巴特勒搶下重要籃板。 美聯社

NBA季後賽

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