NBA／澳洲中鋒認為庫明加不適合勇士體系 G4又被冰回冷凍庫

隨著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）季後賽首輪G4回歸，勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）又被冰在板凳上。曾效力勇士的澳洲中鋒伯加特（Andrew Bogut）近日受訪時直言，庫明加不適合勇士體系。

巴特勒G2首節就受傷，庫明加上場26分鐘，12投4中攻下11分，勇士輸掉比賽。G3庫明加只上場17分鐘，7中3拿下7分，球隊反而贏球。今天巴特勒回歸，庫明加整場都坐在板凳上，沒有任何上場機會，勇士仍以109：106擊敗火箭隊，系列賽以3：1聽牌。

伯加特曾效力勇士4季，2014-15賽季隨隊奪下冠軍，他最近在播客節目談到庫明加的處境，「我覺得他不適合這個體系。我不認為他是勇士體系中會跑位、會配合傳導的球員。勇士打法跟很多球隊不一樣，其他隊是把球帶進禁區，再往外傳三分空檔。」

伯加特提到勇士體系是配合柯瑞（Stephen Curry）錯位進攻，他認為庫明加是單打型球員，「單打型球員在勇士這種體系行不通。」