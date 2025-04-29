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NBA／直言不喜歡布魯克斯 巴特勒：沒有人想和對方交朋友

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒甫回歸就帶領勇士取得聽牌資格。 路透社
巴特勒甫回歸就帶領勇士取得聽牌資格。 路透社

勇士在季後賽首輪第4戰以3分之差再次擊退火箭，系列賽取得3比1聽牌優勢。巴特勒（Jimmy Butler）強勢回歸，攻下全隊最高27分外加5籃板6助攻，展現堅韌無比的拚戰精神，在攻守兩端成為球隊奪勝關鍵。

比賽過程一如過往充滿火藥味，肢體衝突頻頻，巴特勒更在第二節跟布魯克斯（Dillon Brooks）發生言語衝突，雙方互不相讓，令本就緊繃的季後賽氛圍更加白熱化。賽後，巴特勒被問到和布魯克斯的言語交換是否讓他感到開心，他也毫不掩飾地談起這段衝突。

「沒有，我們一點也不是在享受比賽。請幫我寫進報導裡，我不喜歡布魯克斯。」巴特勒直言不諱地說，「我們之間沒有任何樂趣可言。我是個拼命競爭的人，他也是。這種對抗裡沒有半點樂趣。」

巴特勒強調，在這個系列賽中，「沒有人想和對方交朋友。」

有媒體更調侃，在巴特勒怒噴垃圾話、布魯克斯也大笑回應之後，巴特勒就拿下了23分，後者卻是一分未得。

帶傷奮戰的巴特勒，在第四節最後1分鐘把握5次罰球機會，還搶下重要籃板，這讓總教練柯爾也不得不佩服巴特勒的拚搏精神。

「如果是在例行賽，以他的傷勢情況預估還需要休息一兩周。」柯爾說。

NBA季後賽

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