NBA／巴特勒不想稱讚希爾德 說他不是「阿福」而是「小丑」

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天回歸，他的最佳拍檔希爾德（Buddy Hield）也成為先發球員，攜手幫助勇士以109：106擊落火箭隊，系列賽取得3：1聽牌，兩人賽後互動也十分有趣。

巴特勒砍進全隊最高的27分，還有6助攻5籃板；希爾德則是貢獻15分，且在防守端展現影響力。巴特勒賽後在場邊受訪直呼，「我願意為這些兄弟戰死！真的超好玩，我找回打球的快樂了！」

希爾德與巴特勒感情相當好，經常互開玩笑，希爾德亂入訪問並對巴特勒說，「你想做什麼？」巴特勒笑回：「全國直播我什麼都不會做啦。」

不過巴特勒在記者會時仍提到希爾德，「我很不想稱讚希爾德，所以我就不說了。不過我們隊的7號（希爾德），今晚真的帶來防守氣勢，還投進幾顆空檔球，但他還是很爛。」

希爾德上一場結束後曾說羅賓（巴特勒）不在，他會扮演好「蝙蝠俠」柯瑞（Stephen Curry）的「管家阿福」。對此巴特勒調侃，「不！不！希爾德不在這組，希爾德是小丑之類的，他是反派！」

巴特勒還在IG展現兩人的好感情，發文分享希爾德的球場照並寫道，「感覺不錯，但等一下可能會刪掉。」