NBA／寫季後賽第4年輕紀錄 勇士22歲後衛：我為此刻而生
勇士隊今天迎回「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）回歸，勇士22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也迎來大爆發，全場砍進26分，幫助球隊以109：106贏球，取得3：1聽牌，他賽後直呼自己就是為此刻而生的球員。
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）只拿下17分，不過波傑姆斯基挺身而出，三分球11中6，拿下26分5籃板5助攻，外帶2抄截1火鍋。他成為史上第4年輕，季後賽單場至少25分、5籃板、5助攻、5記三分球的球員，前3名是詹姆斯（LeBron James）、愛德華（Anthony Edwards）和莫蘭特（Ja Morant）。
波傑姆斯基賽後受訪時談到自己好表現，「我認為這是因為平常的努力，我知道我就是為此刻而生的。」
波傑姆斯基也談到如何建立自信，「我知道自己在沒人看見的時候，投入多少努力，信心就是這樣建立起來的，靠的是不斷重複訓練，既然這麼努力了，為什麼要懷疑自己呢？」
勇士贏球後系列賽取得3：1聽牌，第5戰將在5月1日回火箭隊主場進行。
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