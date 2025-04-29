NBA／柯瑞季後賽累積102勝超越杜蘭特 現役球員第4多

在勇士驚險擊退火箭搶下聽牌優勢的比賽中，柯瑞（Stephen Curry）受到嚴密看防，整場比賽僅出手13次得到17分，不過他的巨大牽制力也造就波傑姆斯基（Brandin Podziemski）轟下生涯季後賽新高26分，帶傷奮戰的巴特勒（Jimmy Butler）更在攻守兩端有關鍵演出。

這也是柯瑞生涯季後賽第102場勝利，超越前隊友杜蘭特（Kevin Durant），在季後賽歷史勝場榜上再攀升，在現役球員中僅次於詹姆斯（LeBron James）的184勝、格林（Draymond Green）的110勝和湯普森（Klay Thompson）的108勝。

同時，柯瑞也以151場季後賽出賽數超越名人堂成員老尼爾森（Don Nelson），排名第46位。另一方面，柯瑞生涯季後賽助攻數累積396次，排名升至19名。

勇士和火箭近10年來在季後賽可說是常碰頭，不過火箭卻連一次系列賽都沒贏過；從2015年開始，勇士季後賽面對火箭戰績是19勝8敗，其中主場更是13勝1敗。