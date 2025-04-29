NBA／主場兩戰輸92分！赫洛喊丟臉 阿德巴約暗示熱火將有大動作

沒有巴特勒（Jimmy Butler）的熱火儘管在附加賽連贏兩場，成為史上第一支以分區第10名身分闖進季後賽的球隊，然而連續第3年當老八，熱火面對強勢的騎士大軍卻是顯得毫無招架能力。

隨著今天第4戰以55分之差慘敗，熱火4場就被橫掃出局，總輸分達122分更創下歷史新紀錄；此外兩場主場熱火分別輸了37分和55分，成為史上首見紀錄，可說是在主場以最難堪的狀態慘遭淘汰出局。

「該死，這真的讓人感到羞愧，」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）表示，「我們自以為能贏下這個系列賽，而騎士用實際表現證明了我們為何還沒做好準備。」

全場10投1中僅得4分的赫洛賽後也落寞（Tyler Herro）地說，「在主場輸了40、50分，真的沒有任何藉口，這太丟臉了。這絕對是一個需要我們牢牢記住的教訓，我們還有很多工作要做。」

難堪結束紛亂的賽季，熱火接下來也將面臨後巴特勒的重整，阿德巴約（Bam Adebayo）直言：「今年夏天會有很多變動。就我個人的看法，了解那位銀髮老爺子（意指萊里Pat Riley）的一貫作風，大家最好做好心理準備。」