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NBA／勇士火箭季後賽G4衝突不斷！格林踢頭、扯衣沒被驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(上)、伊森(下)。 美聯社
格林(上)、伊森(下)。 美聯社

火箭勇士隊季後賽首輪肢體碰撞激烈，勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）上半場與火箭伊森（Tari Eason）發生肢體衝突，被吹一級惡意犯規，躲掉被趕出場。

第二節柯瑞（Stephen Curry）防守時被火箭布魯克斯（Dillon Brooks）撞到，柯瑞、布魯克斯和格林發生衝突，三人都領到技術犯規。

接下來格林搶球倒地，還踢到伊森的頭部，隨後格林還拉扯對方衣服，兩人糾纏在一塊。裁判看完回放後吹格林一級惡意犯規，伊森則領到技術犯規。

格林本場已領到1個一級惡意犯規、3個普通犯規及1個技術犯規，由於是一級惡意犯規，而不是第2次技術犯規，格林這場比賽還能上場。火箭半場打完以57：50領先。

Draymond Green NBA季後賽 Stephen Curry 勇士 火箭

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