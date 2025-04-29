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NBA／騎士55分差史上第4多！4戰淨贏122分創歷史紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
騎士系列賽橫掃熱火狂寫紀錄。 法新社
騎士系列賽橫掃熱火狂寫紀錄。 法新社

騎士在首輪關門戰一度領先熱火多達60分，最終以55分之差痛擊對手，也寫下隊史季後賽單場最多138分紀錄，以4戰淨勝122分的強勢姿態闖進第二輪。這是騎士自2018年以來再度演出橫掃戲碼，前一次是面對暴龍，隊史累積11次。

狂勝55分刷新騎士隊史季後賽最多勝分紀錄，放眼歷史，也足以名列第4多。根據統計，季後賽單場最多勝分紀錄為58分，由1956年的明尼亞波利斯湖人與2009年的丹佛金塊所保持；1973年的湖人也曾以56分痛宰勇士。

雖然沒有創下季後賽史上最多勝分紀錄，但騎士已經打破系列賽關門戰的勝分紀錄，原先紀錄是出現在2015年公牛對公鹿的第6戰，當時他們淨勝54分；再前推，1985年湖人曾贏金塊44分，1971年的公鹿也曾以44分之差關門勇士。

而騎士4場比賽一共淨勝熱火122分，同樣寫下聯盟季後賽任何一輪賽事的新紀錄。原紀錄是金塊在2009年首輪對紐奧良黃蜂的121分，當時雙方打了5場比賽。2017年東區冠軍賽，騎士也曾在5場系列賽中淨勝綠衫軍100分。

騎士此戰首節就取得43比17的巨大優勢，26分的單節差距追平了熱火季後賽隊史最慘紀錄，也是騎士隊史第二大的單節領先分差。

上半場結束騎士72比33領先39分，創下NBA季後賽史上第3大半場領先分差，僅次於2017年騎士對波士頓塞爾蒂克的41分，以及1987年活塞對華盛頓子彈（巫師前身）的40分。

值得一提的是，騎士4場比賽一共轟進77記三分球，追平聯盟4戰晉級系列賽的最多三分球紀錄。騎士在2016年東區第二輪對老鷹曾經4戰砍進77顆三分球。

NBA季後賽

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