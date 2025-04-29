NBA／湖人吃虧！唐西奇被絆倒未響哨 裁判報告承認漏吹

湖人隊昨天以113：116輸給灰狼隊，系列賽陷入1：3劣勢，NBA官方今天指出，裁判漏吹終場前44秒唐西奇（Luka Doncic）被麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）犯規。

比賽剩33秒，湖人以113：114落後，唐西奇在中場附近被麥克丹尼爾斯絆倒，唐西奇雖然跌倒但保住球權，湖人立刻喊暫停避免8秒違例。如果當時裁判響哨，唐西奇有機會站上罰球線，追平或反超比數。

湖人暫停回來後發球被抄掉，灰狼愛德華（Anthony Edwards）原本掉球失誤，但裁判看完回放後改判詹姆斯（LeBron James）犯規，愛德華2罰全中，取得116：113領先，最終也拿下勝利，這次判決也引發湖人不滿。

NBA裁判報告承認漏吹唐西奇被犯規，「麥克丹尼爾斯向前踏步阻擋唐西奇行進路線，違規腳部接觸使唐西奇失去平衡。」

The NBA's L2M Report confirms that Luka Doncic was tripped by Jaden McDaniels with 33 seconds remaining in Game 4 of Lakers-Timberwolves.



LA was trailing Minnesota by 1 point, and if a foul had been called, Doncic would have gone to the free throw line.pic.twitter.com/8ar7OMO6UK — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年4月28日