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NBA／阿基里斯腱撕裂下季恐怕也報銷 里拉德：這次真的很痛

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德。 法新社
里拉德。 法新社

公鹿隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）昨天在無碰撞情況下倒地，今天確定為左腳阿基里斯腱撕裂傷，下季恐怕也回不來。

核磁共振檢查（MRI）顯示傷勢嚴重，這不只讓里拉德本季報銷，還可能影響下賽季出賽，因為這種傷勢的復原期較長。

里拉德在社群媒體發文寫道，「感謝大家的祈禱和祝福，這次真的很痛，這是祂的方式，不是我的方式，未完待續。」

里拉德例行賽尾聲時因血栓問題缺陣，直到季後賽G2才復出，昨天公鹿不敵溜馬隊，今年季後賽首輪已陷入1：3落後。里拉德今年7月將滿35歲，本季結束後，還有2年1.13億美元合約沒跑完。

Damian Lillard NBA季後賽 公鹿

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