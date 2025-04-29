NBA／勇士巴特勒有望G4回歸 柯爾：沒有上場時間限制

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler）有望在今天主場對休士頓火箭隊的第四戰中復出。

巴特勒週一上午參加了球隊的輕量化訓練，目前因骨盆挫傷被列為出賽成疑，但消息人士透露，巴特勒過去24小時內持續接受治療並進行場上訓練，全力爭取復出。

報導透露，巴特勒原本希望在第3戰就登場，但卻被醫療團隊阻止；勇士方面希望能夠爭取更多休息時間，讓巴特勒更接近100%狀態回歸。

在缺少巴特勒的情況下，柯瑞（Stephen Curry）挺身而出，繳出36分9助攻7籃板的全能表現，搭配希爾德（Buddy Hield）和小裴頓（Gary Payton II）的適時貢獻，勇士以104比93勝出，系列賽取得2勝1敗領先。

針對巴特勒即將復出，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽前表示：「我們希望他能出戰，但他會先進行熱身訓練。如果他能夠出賽的話，不會有任何上場時間限制，一切取決於他自己身體的感覺。」