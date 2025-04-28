NBA／老鷹高層異動後 楊恩地位穩固有望續任建隊核心

亞特蘭大老鷹隊後衛楊恩（Trae Young）本季表現回穩，外媒《The Stein Line》報導，隨著2024-25賽季的出色發揮，球隊已將他定位為長期建隊核心，過去的交易傳聞也逐漸平息。

Per @TheSteinLine:



"The clearest possible read on Young's future with the Hawks will be easier to pinpoint with certainty once they secure a new lead decision-maker in the front office to replace the ousted Landry Fields, but talk of potential Young trades has undeniably faded… pic.twitter.com/ieZGIXmklS — Hawks Lead (@HawksLead) 2025年4月27日

在2023-24賽季結束後，由於老鷹高層變動，楊恩的未來一度充滿不確定性。當時盛傳老鷹將重新調整陣容，甚至考慮拆散由楊恩與墨瑞（Dejounte Murray）組成的後場組合。不過，老鷹最終選擇將墨瑞交易至鵜鶘，換來防守悍將丹尼爾斯（Dyson Daniels），而這筆交易也被證明有助於球隊重建。

本季楊恩出賽76場，場均攻下24.2分、3.1籃板與11.6助攻，帶領球隊逐漸走回正軌。他與丹尼爾斯形成良好搭檔關係，加上2024年選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）在前鋒強森（Jalen Johnson）因肩傷報銷後迅速上位，楊恩的傳球視野也讓這位新秀受益良多。

Trae Young this season:



24.2 PPG | 11.6 APG | 1.2 SPG



• Career-high in APG

• Most AST since 2017 Harden

• Led EC guards in PTS

• Led league in APG/AST



Doing it all by himself.. And no one gonna talk about how he’s had no all-star teammates to help him.. pic.twitter.com/RY4seVLWg8 — TraeMuse (@TraesMuse) 2025年4月19日

球隊內部對楊恩的成長表達肯定，尤其讚賞他夏天主動在奧克拉荷馬州組織隊友集訓，展現領導力。教練團也指出，他在快攻中更願意傳導，防守態度明顯提升，展現出全面進步。主帥史奈德（Quin Snyder）尤其點名楊恩在防守端的投入與改變。

楊恩目前26歲，今夏有資格提前續約，否則最快將於2026年成為自由球員。隨著總管費爾茲（Landry Fields）離任，老鷹將由新任籃球事務總裁進一步確認楊恩的建隊地位，但目前看來，他續扛老鷹門面的趨勢已經相當明確。