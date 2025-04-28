NBA／湖人五小打滿下半場 瑞迪克：有問過他們要不要換人

明尼蘇達灰狼今日在季後賽首輪第4戰以116比113逆轉擊敗洛杉磯湖人，系列賽取得3比1聽牌優勢。愛德華（Anthony Edwards）全場砍下43分9籃板6助攻，其中第四節獨拿16分，成為灰狼致勝關鍵。

湖人此役一度領先10分，但末節遭愛德華連續兩記三分球追近差距，最終被灰狼逆轉。比賽最後10.5秒，詹姆斯（LeBron James）在防守愛德華時被吹犯規，愛德華兩罰俱中鎖定勝局。

詹姆斯對判決表示異議，認為自己打到球而非犯規；但愛德華則認為對方在封阻過程中已經打到手部。

本場比賽，詹姆斯出賽46分鐘，繳出27分12籃板8助攻3阻攻3抄截的全能數據。唐西奇（Luka Doncic）則攻下全隊最高的38分外帶5籃板2助攻。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）本場未在下半場做任何輪換調度，只用5名主力球員打滿24分鐘，引發熱議。

瑞迪克賽後表示，僅用5人應戰「並非事先規劃好的」。根據統計，自1998年以來季後賽尚未有球隊半場僅使用5人輪替。

「第四節開始時我問了他們狀態，告訴他們我們還有兩次暫停，」瑞迪克表示，「我跟他們說，如果你們需要換人就告訴我們。這些球員真的付出了一切。」

「這是季後賽，」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）認同這樣的調度，「我覺得沒有人想要下場休息。」

愛德華持續展現成熟表現，系列賽至今僅出現6次失誤。他在本場比賽不僅個人得分高效，還多次助攻隊友，包括終場前一次關鍵傳球助攻麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）打成三分打。

湖人方面，除詹姆斯與唐西奇外，僅八村壘（Rui Hachimura）得分上雙，攻下23分。里夫斯（Austin Reaves）最後一擊的底角三分出手未能命中，錯失追平機會。

灰狼老將康利（Mike Conley）也有亮眼表現，除了命中重要三分球外，還在第三節封阻詹姆斯一次快攻上籃。康利賽後表示：「這是我生涯最棒的一次火鍋。」

湖人本季經歷陣容變動後，展現出一定戰力，但在與灰狼的系列賽中逐漸暴露出板凳深度不足、體力下滑等問題。「這是季後賽，疲勞不能成為藉口。」唐西奇則指出：「我們只是錯失了一些關鍵進球。」

雙方第5戰將於台灣時間週四在湖人主場舉行。湖人若無法守住主場，將確定遭灰狼淘汰。