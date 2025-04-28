NBA／里拉德首節重傷退場 疑似左腳阿基里斯腱撕裂

公鹿隊球星里拉德（Damian Lillard）今日在首輪第4戰首節因左腳下肢非接觸性受傷退場，情況令人擔憂。里拉德當時倒地後痛苦掩面，無法自行起身，最終在隊友攙扶下離場，左腳完全無法施力。

Damian Lillard goes down with a non-contact injury.



Prayers. 🙏



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根據記者海恩斯（Chris Haynes）報導，初步看似里拉德左腳阿基里斯腱撕裂傷。目前公鹿方面尚未公布正式傷情。

Damian Lillard is feared to have a torn Achilles, per @ChrisBHaynes



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值得一提的是，里拉德本次季後賽才剛從右小腿深層靜脈血栓（DVT）傷勢中復出，如今再度傷退，對公鹿而言無疑是沉重打擊。

里拉德本季也曾因阿基里斯腱問題缺席過部分賽事，如今若確認傷重，將可能讓他的季後賽之路提前畫下句點。