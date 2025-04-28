NBA／泰托姆轟37分領軍 塞爾蒂克擊退魔術搶聽牌

波士頓塞爾蒂克隊今天在季後賽首輪第4戰以107比98力退奧蘭多魔術隊，系列賽取得3比1領先，只差一勝就能晉級。

儘管魔術多次嘗試反撲，末節一度靠著凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）三分命中與卡特（Wendell Carter Jr.）補籃追平比數，但塞爾蒂克隨即打出一波10比1的攻勢，再未給對手機會。

泰托姆（Jayson Tatum）本場飆下37分14籃板，生涯季後賽累積32場30分以上表現，為隊史第二多。他本場三分球10投3中，但罰球14罰全中。布朗（Jaylen Brown）貢獻21分11籃板，懷特（Derrick White）則有18分7籃板7助攻表現。團隊方面，塞爾蒂克三分球31投僅9中，但罰球命中率高達93.8%。

Jayson Tatum has the most 30-PT playoff games in the entire NBA since 2020 🍀 pic.twitter.com/knKVcHE9D7 — Real Sports (@realapp_) 2025年4月28日

魔術方面，班凱羅（Paolo Banchero）攻下31分7籃板，華格納（Franz Wagner）貢獻24分7助攻，喬瑟夫（Corey Joseph）替補上陣挹注12分6助攻。

Paolo Banchero & Franz Wagner are the 2nd youngest duo to start the playoffs with 4 straight 20-PT games — only KD & Russ were younger. pic.twitter.com/vhRvsDLpcR — Real Sports (@realapp_) 2025年4月28日

塞爾蒂克此役依然缺少後衛哈勒戴（Jrue Holiday），他因右腿後肌傷勢連續缺陣，歸期未定。

至於波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也出現小插曲，第三節開局時未隨隊回場，被拍到在場邊腳踏車熱身，右小腿上纏有繃帶。不過他隨後回到比賽，最終攻下19分5籃板，且在第四節上場時為球隊帶來不小能量。

系列賽第5戰將在台灣時間周三於波士頓主場TD花園球館舉行，塞爾蒂克將尋求一舉晉級。