NBA／尼克爭議漏判險勝活塞 比克斯塔夫賽後怒斥裁判
紐約尼克隊今日在季後賽首輪第4戰以94比93驚險擊敗底特律活塞隊，系列賽取得3比1領先，距離晉級僅差一勝。不過比賽尾聲出現爭議判決，讓活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）憤怒衝向場上向裁判抗議。
比賽最後11.1秒，活塞落後一分握有球權。康寧漢（Cade Cunningham）在左側中距離跳投未中，籃下混戰後球被傳到角落的哈達威（Tim Hardaway Jr.）。哈達威起跳準備投籃時，與尼克斯後衛哈特（Josh Hart）發生明顯碰撞，並重摔進場邊攝影區，但裁判並未響哨。
賽後，裁判團長蓋斯瑞（David Guthrie）承認漏判。他表示：「現場判定哈特防守合法，但經過賽後檢視，確認哈特對哈達威的身體接觸超過合理範圍，應該吹罰犯規。」
哈特則回應：「有碰到他，至於是否犯規，就交由最後兩分鐘報告決定。」
雖然活塞方面對判決感到不滿，但比賽結果已經無法更改，尼克成功帶著聽牌優勢返回主場。
此役布朗森（Jalen Brunson）在第三節一度因腿部傷勢退場，但第四節帶傷回歸後火力全開，全場攻下32分11助攻。唐斯（Karl-Anthony Towns）挹注27分9籃板，哈特則貢獻14分10籃板的雙十表現。活塞方面，康寧漢繳出25分10籃板10助攻，達成隊史第二次季後賽「大三元」紀錄，哈里斯（Tobias Harris）攻下18分8籃板，哈達威則拿下14分但外線表現不佳，13投僅中4。
雙方系列賽第5戰將於尼克主場進行，尼克將力拚在主場完成晉級。
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