NBA／小裴頓攻守兩端強力輸出 格林：讓全隊士氣大振

柯瑞（Stephen Curry），這位巴特勒（Jimmy Butler）口中的「蝙蝠俠」，再次上演神奇表現，在火箭的嚴密看管之下，依然23投12中繳出全場最高的36分，。不過若沒有希爾德（Buddy Hield）與小裴頓（Gary Payton II）的關鍵支援，勇士可能已經落入1比2的困境。

在第2戰中巴特勒因跌倒撞傷尾骨退場後，庫明加（Jonathan Kuminga）獲得大量上場時間。然而，他僅拿到7分，並且一整個第四節又被冰在板凳席。

儘管庫明加沒辦法在重要時刻有所貢獻，但總教練柯爾（Steve Kerr）仍給予他鼓勵。「一開始我們明顯亂了陣腳，」柯爾說，「改變先發陣容，排出了一些整季幾乎沒用過的組合，需要時間找到節奏。每場比賽不同，庫明加下一場可能就會爆發。我認為他今天仍貢獻給了我們重要的上場時間。」

柯爾在最後時刻選擇了希爾德和小裴頓，前者提供了外線火力，後者則再次展現2022年奪冠時的攻守兩端重要影響力。小裴頓拿到16分，包括一記致命的底角三分彈和一記快攻反手扣籃，幫助勇士鎖定勝局。

What a DIME from Steph Curry to Gary Payton II for the triple 🔥 pic.twitter.com/u2nsQmVcWD — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年4月27日

而在防守端，小裴頓也常常對位防守格林（Jalen Green），成功將在第2戰砍下38分的火箭後衛限制到僅得9分。

「大家都知道小裴頓是頂級防守者，但當他進攻端也能這樣表現時，能突破上籃、命中三分，這種雙向貢獻真的讓球隊士氣大振，」格林（Draymond Green）說。「這讓對手防線不得不多一個威脅要顧。」

談到這場比賽的表現，小裴頓表示在巴特勒缺席的情況下，全隊共同信念就是要不計一切代價保護巴特勒，每個人都得挺身而出。