NBA／史詩級絕殺補灌！葛登讚「傳得好」 約柯奇笑：我不是要助攻啊......
即便右小腿傷勢整季纏身、跳躍力大不如前，金塊前鋒葛登（Aaron Gordon）仍在今天首輪系列賽第4戰以一記歷史性的壓哨灌籃拯救球隊，成為季後賽史上首位完成致勝壓哨灌籃的球員，幫助金塊將系列賽扳成2比2平手。
賽後，葛登談到這一球時表示：「我就是想把每一個球都搶下來。」
這球其實是約柯奇（Nikola Jokic）在終場前試圖投出招牌的「Sombor Shuffle」，但球沒碰到籃板或籃框，直接飛向空中。葛登正好讀到軌跡，高高跳起補灌得手。
「Joker想施展他的拿手絕技。他以前投進過那種球。但這次他出手夠早，給了我們爭搶籃板的機會。」葛登笑說。
灌籃後，葛登立刻衝向場邊慶祝，不過裁判花了好幾分鐘回看慢動作畫面，確認他是否及時出手。約柯奇則坐在板凳上，一度擔心葛登晚了幾分之一秒，球隊可能得進入延長賽。
「我不敢太興奮，因為我不知道發生了什麼。我覺得那球非常接近。」約柯奇說。
最終，主裁判扎巴（Zach Zarba）宣布，重播中心確認在紅燈亮起前，球已經脫離葛登的手掌。扎巴解釋：「只要紅燈亮起時球已經離開手就算有效，跟球是否在籃框上方無關。」
這場比賽也展現了金塊與快艇實力接近的現況，系列賽前4戰中已有3場分差在3分以內。
原本金塊在第三節靠約柯奇的進攻或是助攻傳球，包辦全隊35分中的26分，一度領先達到20分。不料第四節快艇展開大反撲，靠著雷納德（Kawhi Leonard）的強硬防守與鮑威爾（Norman Powell）的外線火力，硬是將比數反超。
最後1分11秒，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）上籃得手，讓快艇97比96反超。約柯奇隨後靠著罰球與中距離再度追平、領先，但祖巴茲（Ivica Zubac）又補進一球扳平，將比賽推向高潮。
金塊最後一擊，約柯奇嘗試後撤三分跳投時，心裡甚至自嘲：「這球要糟了。」所幸葛登早已判斷準確，搶下空中的「助攻」，完成歷史性灌籃。
「那其實是一個不錯的傳球啦！」葛登說。
「不，那不是。」約柯奇笑著回應。
葛登打趣地補充：「這種籃外空心球最難防守了。我只是恰好在正確的時間出現在正確的地方。」
約柯奇此戰豪取36分21籃板8助攻，成為史上第4位季後賽單場至少拿到35分、20籃板、8助攻球員，比肩（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝勒（Elgin Baylor）。
金塊靠著葛登這一球，帶著2比2的系列賽平手回到主場。第5戰將在美國時間週二於丹佛舉行。
儘管快艇輸球，雷納德仍展現了運動家精神：「這場比賽很艱難，但我為球隊的拚搏態度感到驕傲。我們從20分落後一路咬回來。這就是NBA，他們完成一次精彩的絕殺秀。」
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