NBA／巴特勒穿皮草大衣場邊指導 勇士主帥：擔心他會熱壞了
蝙蝠俠救了球隊，而羅賓穿著一件皮草大衣。
巴特勒（Jimmy Butler）在美國時間周五接受進一步檢查後，原本對於傷勢情況很樂觀，甚至想在第3戰直接復出為勇士爭取勝利，不過這樣的想法還是被醫療團隊阻止了。
《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）表示，如果讓巴特勒自己決定，他肯定會參加今天這場比賽。「然而，聯盟消息源透露，巴特勒受到了勇士隊醫護人員的阻攔，最終沒有獲得上場批准。」顯然，球團希望巴特勒能有更多時間恢復。
勇士方面相信，多幾天的休息更能確保巴特勒可以出席第4戰，這也是勇士讓巴特勒出現在板凳席引領球隊的原因。
在沒有巴特勒的情況下，不僅柯瑞轟出36分的精彩表現，希爾德（Buddy Hield）、小裴頓（Gary Payton II）等綠葉的挺身而出，讓勇士搶下一場重要勝利。
這場勝利是交易來巴特勒之後，勇士首次在他缺席的情況下贏球。在例行賽中，巴特勒缺席的唯一一場比賽，勇士輸給了費城；而當巴特勒與柯瑞同時出賽時，勇士戰績是22勝7敗。
總教練柯爾（Steve Kerr）指出，季後賽總是充滿傷病與挑戰，勇士能在失去第二號得分手的情況下逆轉勝利，無疑增加了全隊信心。
「這就是季後賽的本質，」柯爾說，「充滿了傷病與臨危受命。我們今天都經歷了。」格林（Draymond Green）也補充說：「這場比賽再次證明，我們有能力做出任何調整。」
當然，勇士能否晉級第二輪的希望仍取決於巴特勒的傷勢恢復進展。他在第2戰場邊積極參與，曾特別提醒希爾德不要輕易運球被亞當斯（Steven Adams）抄走，但大家都知道，他最能幫助球隊的地方還是在場上。
柯爾賽後表示，巴特勒目前是處於「每日觀察」狀態，同時樂觀認為第4戰將在美國時間周一晚上7點開打，對巴特勒的恢復有利。
不過這場比賽巴特勒最讓柯爾印象深刻的還是造型。「他的大衣真是太棒了，」柯爾笑說，「我都擔心他會不會熱壞了。」
柯瑞（Stephen Curry）也打趣地說，「坐在他旁邊，我幾乎不需要熱敷了。」
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