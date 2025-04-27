NBA／想念巴特勒？熱火吞史上最慘敗仗 騎士風光3連勝聽牌

不只是勇士想念受傷缺陣的巴特勒（Jimmy Butler），邁阿密球迷或許會更思念那位霸氣十足的22號季後賽戰神！

首輪系列賽第3戰回到邁阿密進行，騎士大軍絲毫不留情地以124比87重創熱火，不僅取得3勝0敗聽牌絕對優勢，更讓熱火吞下隊史季後賽最慘痛的一場失利。

騎士火力綿延讓對手難以招架，艾倫（Jarrett Allen）攻下全隊最高22分，杭特（De'Andre Hunter）貢獻21分，莫布里（Evan Mobley）得到19分，史特魯斯（Max Strus）也補上18分，傑洛米（Ty Jerome）13分；至於陣中得分王米契爾（Donovan Mitchell）甚至只拿到13分，熱火就已灰飛煙滅。

熱火之前在季後賽最大輸分紀錄是出現在2013年NBA總冠軍賽第3戰，當時他們以36分之差慘敗給馬刺；不過那一年熱火最終還是苦戰到搶七奪下總冠軍；如今這支熱火卻是瀕臨被橫掃的邊緣。

「顯然，這是非常令人失望的一天，」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）無奈地表示，「我們的球員真的很想贏，或許從外面看不出來，但我很清楚這6周以來我們是如何拼搏、爭取進入季後賽。也正因如此，這場輸球讓人格外感到挫折。」

熱火慘輸37分吞下隊史季後賽最慘敗仗。 美聯社

比賽一開始的前5分半鐘，熱火展現出絕地反擊的氣勢，一度取得15比6領先。但隨後騎士打出一波33比5的猛烈攻勢，完全接管比賽節奏。

這段時間內，騎士團隊17投13中，攻勢流暢，尤其在2分多鐘內連續命中5記三分球，直接擊潰對手引以為傲的防線。整場比賽騎士在籃板數以46比29大幅領先，禁區得分更以60比30完全壓制熱火。

Cavs kept their foot on the gas and powered their way to a 3-0 lead!



🔥 Allen: 22 PTS (playoff career-high), 10 REB

🔥 Hunter: 21 PTS, 3 3PM

🔥 Mobley: 19 PTS, 6 REB

🔥 Strus: 18 PTS, 9 REB

🔥 Jerome: 13 PTS, 11 AST (CLE reserve playoff record)



They look to close out the series… pic.twitter.com/rEei7PHHG1 — NBA (@NBA) 2025年4月26日

「我們承受了他們一開局的攻勢，但之後我們就完全控制住了比賽節奏。」莫布里說。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）則表示：「球員們都知道這場比賽的關鍵就在於籃板，我們徹底掌控了禁區的優勢，防守端也完全照著計畫執行。」

比賽進入第四節前，騎士已經建立88比64的絕對優勢，勝負提早底定。在大比分落後情況下，現場熱火球迷宛如就像置身圖書館，直到知名歌手夏奇拉（Shakira）出現在場邊，才引來主場少見的一陣歡呼。

值得一提的是，這是騎士隊史第11次在7戰4勝制系列賽中取得3比0領先，先前10次都是在詹姆斯（LeBron James）時期，且全部都是4比0完成橫掃。

NBA歷史上共有158次系列賽出現3比0領先的情況，其中前157次取得領先的球隊最終全部晉級；而雷霆（Oklahoma City Thunder）才剛達成第158次，寫下第159次3比0聽牌的騎士顯然也希望延續這項歷史。