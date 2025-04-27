快訊

不少人關切！鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在「梅雨季」

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／外線爆發解放柯瑞進攻空間 希爾德：羅賓缺席我必須站出來

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
希爾德挺身而出攻下17分。 美聯社
希爾德挺身而出攻下17分。 美聯社

回到主場作戰的勇士，頂著第二核心巴特勒（Jimmy Butler）受傷缺陣的巨大劣勢，在柯瑞強勢狂轟36分的帶領下，硬是扭轉戰局，並在第四節一股作氣揚長而去，搶下重要一勝。

當然，只靠柯瑞一人獨撐是不足以力抗年輕活力十足的火箭軍團，希爾德（Buddy Hield）和小裴頓（Gary Payton II）兩人適時從板凳殺出，給了全隊強而有力的贏球支援。

特別是希爾德，全場砍進5記三分球，攻下全隊第2高的17分，一掃前兩戰宛如隱形的低迷狀態，為勇士掀起了另一股浪花，淹沒對手的反撲氣燄。賽後，希爾德更幽默呼應了巴特勒過去提到的漫畫綽號。

「我知道『羅賓』缺席了，」希爾德笑著說，「所以我必須挺身而出。」

「蝙蝠俠」柯瑞首節只拿下2分，勇士以18比22落後，甚至在第二節一度落後13分；但隨著希爾德的外線逐漸拉開空間，加上小裴頓的默契配合，進一步釋放了柯瑞所背負的巨大進攻壓力。3人此戰聯手攻下69分，且大部分集中在後面三節。

希爾德的外線發揮進一步解放柯瑞壓力。 法新社
希爾德的外線發揮進一步解放柯瑞壓力。 法新社

「希爾德改變了比賽，小裴頓也是，」總教練柯爾（Steve Kerr）說，「關鍵在於進攻空間，如果對方要包夾柯瑞，我們就必須保持好的進攻空間。前半場我們有太多時候擠在同一側，導致柯瑞沒有得到好的出手機會，球隊也是失誤連連。」

值得一提的是，勇士這場勝利也是柯爾執教季後賽的第101勝，超越名人堂總教練布朗（Larry Brown），獨居史上第6。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／巴特勒缺陣柯瑞狂砍36分 板凳助拳勇士擊落火箭

在巴特勒（Jimmy Butler）無法出賽的情況下，柯瑞（Stephen Curry）在第3戰發揮領袖價值，全場23投12中包含5記三分球，狂砍36分9助攻7籃板2阻攻，帶領勇士克服一度落後13分的

NBA／0.1秒極限補灌絕殺快艇 金塊葛登：真是場瘋狂比賽

葛登（Aaron Gordon）在終場前上演石破天驚的一灌，將約柯奇（Nikola Jokic）的三分出手籃外空心硬是塞進籃框，讓金塊避免吞下一場大逆轉敗仗，以101比99驚險擊退快艇，將系列賽追成2

NBA／飆新高38分助雷霆橫掃灰熊 亞歷山大自豪心態成長

儘管年度MVP呼聲最高的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在首輪系列賽前3戰手感不佳，但戰力強大的雷霆依然成功橫掃灰熊，率先挺進第二輪。 系列賽第4戰，亞歷山大找回手感，

NBA／唐西奇整個下午都在吐 湖人隊友：以為他下半場回不來

唐西奇（Luka Doncic）今天帶著腸胃不適上陣，但湖人隊終場仍以104：116不敵灰狼隊，季後賽首輪以1：2落後，賽後隊友們也透露唐西奇的狀況。 湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）指出，

NBA／想念巴特勒？熱火吞史上最慘敗仗 騎士風光3連勝聽牌

不只是勇士想念受傷缺陣的巴特勒（Jimmy Butler），邁阿密球迷或許會更思念那位霸氣十足的22號季後賽戰神！ 首輪系列賽第3戰回到邁阿密進行，騎士大軍絲毫不留情地以124比87重創熱火，不

NBA／外線爆發解放柯瑞進攻空間 希爾德：羅賓缺席我必須站出來

回到主場作戰的勇士，頂著第二核心巴特勒（Jimmy Butler）受傷缺陣的巨大劣勢，在柯瑞強勢狂轟36分的帶領下，硬是扭轉戰局，並在第四節一股作氣揚長而去，搶下重要一勝。 當然，只靠柯瑞一人獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。