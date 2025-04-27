NBA／外線爆發解放柯瑞進攻空間 希爾德：羅賓缺席我必須站出來

回到主場作戰的勇士，頂著第二核心巴特勒（Jimmy Butler）受傷缺陣的巨大劣勢，在柯瑞強勢狂轟36分的帶領下，硬是扭轉戰局，並在第四節一股作氣揚長而去，搶下重要一勝。

當然，只靠柯瑞一人獨撐是不足以力抗年輕活力十足的火箭軍團，希爾德（Buddy Hield）和小裴頓（Gary Payton II）兩人適時從板凳殺出，給了全隊強而有力的贏球支援。

特別是希爾德，全場砍進5記三分球，攻下全隊第2高的17分，一掃前兩戰宛如隱形的低迷狀態，為勇士掀起了另一股浪花，淹沒對手的反撲氣燄。賽後，希爾德更幽默呼應了巴特勒過去提到的漫畫綽號。

「我知道『羅賓』缺席了，」希爾德笑著說，「所以我必須挺身而出。」

「蝙蝠俠」柯瑞首節只拿下2分，勇士以18比22落後，甚至在第二節一度落後13分；但隨著希爾德的外線逐漸拉開空間，加上小裴頓的默契配合，進一步釋放了柯瑞所背負的巨大進攻壓力。3人此戰聯手攻下69分，且大部分集中在後面三節。

希爾德的外線發揮進一步解放柯瑞壓力。 法新社

「希爾德改變了比賽，小裴頓也是，」總教練柯爾（Steve Kerr）說，「關鍵在於進攻空間，如果對方要包夾柯瑞，我們就必須保持好的進攻空間。前半場我們有太多時候擠在同一側，導致柯瑞沒有得到好的出手機會，球隊也是失誤連連。」

值得一提的是，勇士這場勝利也是柯爾執教季後賽的第101勝，超越名人堂總教練布朗（Larry Brown），獨居史上第6。