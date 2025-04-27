聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／強調贏球靠全隊防守 柯瑞季後賽總得分史上控衛第一
金州勇士今天回到主場迎戰休士頓火箭，儘管少了因傷缺陣的巴特勒（Jimmy Butler），但在柯瑞（Stephen Curry）貢獻36分，外加小裴頓（Gary Payton II）在關鍵時刻連得9分帶動下，以104比93取得季後賽系列賽2比1領先。
西區第7種子的勇士，在前2場對上西區第2種子的火箭戰成1比1平手，今天第3戰回到勇士主場，不過卻少了前一場「坐飛機」導致臀部肌肉挫傷的巴特勒。
首節雙方命中率都偏低，勇士以18比22落後，不過第2、3節兩隊互相拉鋸，前3節結束，火箭僅以71比69取得2分優勢。
終場前5分47秒，勇士還以83比84落後，此時在小裴頓個人連得9分帶動下，拉出一波14比4攻勢，順利奠定勝基。
全場攻下36分的柯瑞，生涯季後賽得分累積4053分，正式超越帕克（Tony Parker）、來到排名第10，也是史上控衛最高，排名第9則是衛斯特（Jerry West）的4457分。
柯瑞賽後受訪提到，這場能夠贏下來全靠防守，「不只是我自己而已，每一個隊員都是如此，大家都拚命做好防守。」
談到培頓在第4節的關鍵貢獻，柯瑞說：「我們對他一直都很有信心，他讓我在被包夾時可以做出貢獻，他能輕鬆切入上籃，也可以命中關鍵的底角三分球。」
勇士在小裴頓全場16分帶動下，板凳得分以42比28大勝火箭。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言