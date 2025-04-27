快訊

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／強調贏球靠全隊防守 柯瑞季後賽總得分史上控衛第一

中央社／ 台北27日電
柯瑞季後賽總得分挺進前10名。 路透社
柯瑞季後賽總得分挺進前10名。 路透社

金州勇士今天回到主場迎戰休士頓火箭，儘管少了因傷缺陣的巴特勒（Jimmy Butler），但在柯瑞（Stephen Curry）貢獻36分，外加小裴頓（Gary Payton II）在關鍵時刻連得9分帶動下，以104比93取得季後賽系列賽2比1領先。

西區第7種子的勇士，在前2場對上西區第2種子的火箭戰成1比1平手，今天第3戰回到勇士主場，不過卻少了前一場「坐飛機」導致臀部肌肉挫傷的巴特勒。

首節雙方命中率都偏低，勇士以18比22落後，不過第2、3節兩隊互相拉鋸，前3節結束，火箭僅以71比69取得2分優勢。

終場前5分47秒，勇士還以83比84落後，此時在小裴頓個人連得9分帶動下，拉出一波14比4攻勢，順利奠定勝基。

全場攻下36分的柯瑞，生涯季後賽得分累積4053分，正式超越帕克（Tony Parker）、來到排名第10，也是史上控衛最高，排名第9則是衛斯特（Jerry West）的4457分。

柯瑞賽後受訪提到，這場能夠贏下來全靠防守，「不只是我自己而已，每一個隊員都是如此，大家都拚命做好防守。」

談到培頓在第4節的關鍵貢獻，柯瑞說：「我們對他一直都很有信心，他讓我在被包夾時可以做出貢獻，他能輕鬆切入上籃，也可以命中關鍵的底角三分球。」

勇士在小裴頓全場16分帶動下，板凳得分以42比28大勝火箭。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／巴特勒缺陣柯瑞狂砍36分 板凳助拳勇士擊落火箭

巴特勒傷勢投下巨大變數 勇士火箭G3三大觀戰重點

NBA／勇士荷蘭中鋒嘆火箭守柯瑞尺度 柯爾批球員沒身體對抗

NBA／巴特勒受傷是格林還湯普森責任？勇士柯爾：正常肢體接觸

相關新聞

NBA／巴特勒缺陣柯瑞狂砍36分 板凳助拳勇士擊落火箭

在巴特勒（Jimmy Butler）無法出賽的情況下，柯瑞（Stephen Curry）在第3戰發揮領袖價值，全場23投12中包含5記三分球，狂砍36分9助攻7籃板2阻攻，帶領勇士克服一度落後13分的

NBA／0.1秒極限補灌絕殺快艇 金塊葛登：真是場瘋狂比賽

葛登（Aaron Gordon）在終場前上演石破天驚的一灌，將約柯奇（Nikola Jokic）的三分出手籃外空心硬是塞進籃框，讓金塊避免吞下一場大逆轉敗仗，以101比99驚險擊退快艇，將系列賽追成2

NBA／飆新高38分助雷霆橫掃灰熊 亞歷山大自豪心態成長

儘管年度MVP呼聲最高的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在首輪系列賽前3戰手感不佳，但戰力強大的雷霆依然成功橫掃灰熊，率先挺進第二輪。 系列賽第4戰，亞歷山大找回手感，

NBA／唐西奇整個下午都在吐 湖人隊友：以為他下半場回不來

唐西奇（Luka Doncic）今天帶著腸胃不適上陣，但湖人隊終場仍以104：116不敵灰狼隊，季後賽首輪以1：2落後，賽後隊友們也透露唐西奇的狀況。 湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）指出，

NBA／湖人系列賽1比2落後難翻身 里夫斯：內部氣氛還是很好

頂著胃部不適問題，唐西奇（Luka Doncic）在系列賽第3戰表現並不理想，不過他在第四節剩下4分37秒時投進追平分，還是讓湖人看見後來居上的希望。 可惜後續情況卻是，灰狼在愛德華（Antho

NBA／準備扮演勇士重要角色？庫明加：討厭一直說要準備好

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在季後賽首輪G2「解凍」上場，他受訪時直言，討厭別人對他說「要準備好」。 「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）G2首節就因重摔在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。