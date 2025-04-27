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NBA／飆新高38分助雷霆橫掃灰熊 亞歷山大自豪心態成長

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大轟出生涯季後賽新高38分。 路透社
亞歷山大轟出生涯季後賽新高38分。 路透社

儘管年度MVP呼聲最高的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在首輪系列賽前3戰手感不佳，但戰力強大的雷霆依然成功橫掃灰熊，率先挺進第二輪。

系列賽第4戰，亞歷山大找回手感，全場24投13中砍下季後賽生涯新高38分，包含終場前11秒的關鍵跳投，帶領雷霆以117比115險勝，正式淘汰灰熊晉級。

「我不覺得他有什麼不同，只是他找到節奏了。」雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後表示。

亞歷山大前3場比賽的投籃命中率僅有35.3%，創下本季個人最糟3戰表現，但雷霆仍在主場連贏兩場，同時第3戰在客場扭轉29分落後分差，直接把灰熊打入深淵。這位本季以場均32.7分、51.9%命中率榮膺聯盟得分王的球星，在第4戰首節就火力全開，開局連進7球單節轟下16分。

「我很自豪自己能堅持下去，」亞歷山大說道，他此役還貢獻5籃板、6助攻與2抄截。「過去的我遇到這種情況，可能會降低侵略性，但今年我在這方面進步了。這是我最自豪的一點，不去過度關注結果，而是專注於心態成長。」

「以前，我可能會因為投籃手感差而畏縮，但現在我能保持侵略性，這就是成長的證明，也讓我在這種重要比賽中挺身而出。」

威廉斯（Jalen Williams）整個系列賽表現亮眼，平均繳出23.3分、5.3助攻，在第4戰也有23分、5助攻的穩定表現。

儘管第4戰雷霆外線手感冰冷，全隊三分球僅35投7中，但靠著亞歷山大與威廉斯的創造力，以及兇猛防守製造進攻機會，最終贏下比賽。雷霆此戰迫使灰熊出現22次失誤，並轉化成32分，這也是整個系列賽的主軸。

事實上，雷霆本季擁有聯盟最佳防守效率，也是例行賽平均失誤得分最高的球隊（場均21.8分），本系列賽4戰累計從失誤中拿下103分。

雖然亞歷山大連續3場手感低迷令人意外，但隊友並不認為他表現不佳。

「我覺得他整個系列賽打得非常棒，」霍姆葛倫（Chet Holmgren）說道，「他整場都做出正確決策、正確傳球，信任隊友，這對我、對威廉斯、對整支球隊都有很大幫助。他的表現只會越來越好，當他的投籃命中率回升，你們又會來問我他有多特別了。」

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